Полиция: в Киевской области обнаружили массовое захоронение мирных жителей

В районе села Мироцкое Бучанского района Киевской области обнаружили массовое захоронение мирных жителей, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава полиции региона Андрей Небитов в Facebook.

"Семь гражданских граждан россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружили сегодня на позициях солдат российской федерации рядом с селом Мироцкое, Бучанского района. У многих жертв были связаны руки и простреленные колени" , — рассказал он.

По словам Небитова, специалисты уже начали работать над идентификацией погибших.

После побега российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны. Всего в Киевской области после освобождения от российских захватчиков эксгумировано более 1300 тел гражданских.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.