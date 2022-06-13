Мэр Одессы планирует переименовать улицы и площади связанные с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что планирует переименовать городские улицы и площади, которые названы в честь России или ее деятелей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит facebook-страница Труханова.

"Идет четвертый месяц кровопролитной войны с российскими оккупантами. Изо дня в день украинцы отстаивают своё право жить в свободной и независимой стране. И с каждым днем ​​слова "братский народ" выглядят все более лицемерно и цинично.

Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не хотим иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли. В частности, речь идет о названиях одесских улиц, никак не связанных с историей Одессы!

Считаю, что такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы!".

Мэр Одессы объяснил, что решение о переименовании будут приниматься по рекомендациям историко-топонимической комиссии депутатами горсовета.

По его словам, согласно действующему законодательству, 24 улицы Одессы не имеют названий на украинском языке. Еще 19 улиц нужно переименовать, потому что они связаны с советским тоталитарным прошлым.

В то же время, Труханов предостерегает, что новые названия следует приурочить к выдающимся деятелям и событиям, а не отражать краткосрочную политическую конъюнктуру или идеологию. Он лично поддерживает появление на карте Одессы улиц Героев Мариуполя и площади Великобритании.

Труханов пообещал, что в сквере Воинов АТО будет сооружен новый мемориал погибшим героям.