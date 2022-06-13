Digi24: в Румынии подтвердили первый случай обезьяньей оспы

Министерство здравоохранения Румынии в понедельник подтвердило первый случай обезьяньей оспы в стране, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Digi24.

Болезнь обнаружили у 26-летнего мужчины из Бухареста. Она началась четыре дня назад, а накануне его госпитализировали.

Медики сообщили, что состояние мужчины с обезьяньей оспой удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение и находится в изоляции.

По данным румынского Минздрава, пациента, вероятно, заразил его близкий родственник, недавно путешествовавший в несколько европейских стран с многочисленными случаями обезьяньей оспы.

В мае в Румынии было одно подозрение на обезьянью оспу и еще одно – у румынского гражданина в Греции, но все они не подтвердились.

Напомним, на прошлой неделе обезьянью оспу впервые подтвердили в Польше. Пациента, у которого обнаружили болезнь, уже выписали из больницы, передает "Польское радио".

Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.

Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.

Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.

По последним данным ВОЗ, в мире подтвердили 780 случаев обезьяньей оспы в 27 странах, в том числе и в пределах Европейского Союза.

Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой. А британские органы здравоохранения рекомендуют 21-дневный карантин для близких контактов больных.

В то же время Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний считает низким риск масштабного распространения обезьяньей оспы среди населения в целом.