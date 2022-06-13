В Донецкой ОГА назвали количество погибших и депортированных мариупольцев

Согласно предварительным данным в Мариуполе за время полномасштабной российской агрессии погибли более 22 тысяч человек и свыше 50 тысяч жителей города были депортированы, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной государственной администрации.

"Только по предварительным данным в Мариуполе были убиты более 22 тысяч мирных жителей, более 50 тысяч — депортированы в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области. Жители Мариуполя, оставшиеся в оккупированном городе, проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства" , - говорится в сообщении.

По данным властей, российские оккупанты постоянными обстрелами разрушили почти 90% жилищного фонда Мариуполя, разрушены или получили повреждения почти все больницы, детские сады, школы. В городе отсутствует газо- и водоснабжение, повреждена электросеть.

Как сообщалось, в начале июня российские оккупанты остановили практику прохождения фильтрации на территории Мариуполя. Теперь горожане вынуждены для прохождения фильтрации выезжать в села Никольское или Безымянное.