Кабмин разрешил получать паспорта за границей

Кабинет министров поддержал запуск экспериментального проекта по оформлению паспортов за границей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит постановление Кабмина №678﻿.

Вступление в силу постановления состоится 25 июня.

Граждане смогут оформлять новые и обменивать старые паспорта через подразделения Государственной миграционной службы за рубежом.

Кабмин дал поручение Министерству внутренних дел подготовить отчет до конца 2022 г. по результатам внедрения проекта за 6 месяцев и представить его на заседании правительства.

После начала полномасштабной войны украинский паспорт поднялся в рейтинге паспортов стран мира.

Государственная миграционная служба может продлить срок действия паспорта для выезда за границу печатью на странице с особыми отметками.