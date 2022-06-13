С начала войны Госслужба занятости трудоустроила 93 тыс. украинцев

Спустя три месяца после российского вторжения Государственная служба занятости трудоустроила 93 тыс. украинцев, сообщает UBR.

Об этом говорится на сайте ГСЗ.

На период войны были упрощены формы заявлений о предоставлении статуса безработного и назначении выплаты пособия по безработице.

Чаще новое рабочее место украинцам удавалось находить в сельском хозяйстве – 38%, перерабатывающей промышленности – 14%, торговле – 12%.

Сейчас регистрация безработных происходит следующим образом:

лично, при посещении центра занятости;

через государственный веб-портал электронных услуг или приложение "Дія";

для лиц, находящихся в зоне боевых действий – с помощью средств телекоммуникационной связи (через Google-формы, чат-бот, электронную почту и т.д.).

С начала марта ГСЗ было зарегистрировано 23 тыс. внутренне перемещенных лиц. Новую работу при содействии службы нашли почти 4 тыс. из них.

Как отметили в госучреждении, внутренне перемещенные лица и граждане, находящиеся на территории, где ведутся боевые действия и при этом имеют неразорванные трудовые отношения, могут сделать это в одностороннем порядке, посетив отделение центра занятости.