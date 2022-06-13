Гайдай: все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, ведущие в город, но заверил, что украинские военные там не заблокированы, сообщает Украинская правда.
Об этом Гайдай сообщил в Facebook.
"Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован. Коммуникация с городом есть.
Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем.
Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены.
Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях".
Гайдай заверил, что украинские защитники могут отправлять раненых в медучреждения.
В то же время, эвакуация из города – невозможна.
Кроме того, россияне мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.
По словам главы ОВА, даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка возобновить коммуникации города до зимы не удастся.