МВД: в Винницкой области авто столкнулось с автобусом, погибли четыре человека

В Винницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Авария произошла около 16:50 в селе Кунка, Гайсинского района в понедельник, 13 июня. Легковой автомобиль во время движения столкнулся с пассажирским автобусом Запорожье-Прага, который перевозил 11 пассажиров.

В результате аварии погибли три человека, которые находились в автомобиле. Одного тяжело раненного доставили в больницу, однако он скончался.