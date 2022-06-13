"Рамштайн-3": Резников и Залужный обсудили поставки оружия с послом США

Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и посол США Бриджит Бринк в понедельник обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" и способы поддержки темпов снабжения необходимого оружия в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter сообщили Алексей Резников и Бриджит Бринк.

"Вместе с главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным состоялась продуктивная встреча с послом США в Киеве. Мы обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" и способы поддержки темпов поставки необходимого оружия в Украину. Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве" , - отметил Алексей Резников.

Бриджит Бринк отметила, что вместе со своей командой "мы полностью сосредоточены на том, чтобы Украина получила возможности, необходимые для своей обороны".

"Обсудила с генералом Залужным и министром Резниковым, как продолжать укреплять Украину на поле боя" , - отметила посол.

Ukrainian Armed Forces fight with remarkable resolve. My team and I are totally focused on getting Ukraine the security assistance it needs to defend itself. @oleksiireznikov and Gen Zalushzny discussed how we can continue to strengthen Ukraine's hand on the battlefield. pic.twitter.com/jwVNGfhrUO — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 13, 2022

Глава Пентагона ранее подтвердил следующую встречу формата "Рамштайн" по оружию для Украины во время его визита в Брюссель в июне. Встреча намечена на 15 июня.