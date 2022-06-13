"Рамштайн-3": Резников и Залужный обсудили поставки оружия с послом США
Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и посол США Бриджит Бринк в понедельник обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" и способы поддержки темпов снабжения необходимого оружия в Украину, сообщает Европейская правда.
Об этом в Twitter сообщили Алексей Резников и Бриджит Бринк.
"Вместе с главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным состоялась продуктивная встреча с послом США в Киеве. Мы обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" и способы поддержки темпов поставки необходимого оружия в Украину. Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве", - отметил Алексей Резников.
Бриджит Бринк отметила, что вместе со своей командой "мы полностью сосредоточены на том, чтобы Украина получила возможности, необходимые для своей обороны".
"Обсудила с генералом Залужным и министром Резниковым, как продолжать укреплять Украину на поле боя", - отметила посол.
Глава Пентагона ранее подтвердил следующую встречу формата "Рамштайн" по оружию для Украины во время его визита в Брюссель в июне. Встреча намечена на 15 июня.