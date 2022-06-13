Британия хочет отказаться от части соглашения по Brexit из-за Северной Ирландии

Правительство Великобритании в понедельник обнародовало план изменений к соглашению о выходе из Европейского Союза, утвержденному в 2020 году, для решения проблемы движения товаров в Северную Ирландию, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-службу британского правительства.

Правительство разработало законопроект, которым предлагается внести изменения в так называемый Североирландский протокол, принятый при подписании соглашения о Brexit. Изменения будут касаться четырех аспектов: "сложного процесса растаможивания, негибких регулировок, несоответствий в налогообложении и расходах и демократического управления".

На практике речь идет об отмене части документов, необходимых для проверки ввозимых в Северную Ирландию товаров из остальной Великобритании, и наоборот, а также разрешения любых торговых споров независимым арбитражем, а не Судом ЕС.

Британское правительство утверждает, что Североирландский протокол не смог решить эти проблемы, а они в свою очередь подрывают Страстнопятничное соглашение 1998 года, которое положило конец гражданской войне в Северной Ирландии.

"После 18 месяцев обсуждений с ЕС Британия все еще предпочитает переговоры для решения проблем, заложенных в Протоколе. Но ЕС должен иметь волю для изменения самого Протокола. Министры считают, что серьезная ситуация в Северной Ирландии означает, что на промедление времени нет" , – говорится в сообщении.

ЕС ранее подчеркивал, что одностороннее изменение договоренностей по Brexit является нарушением международного права. В то же время, Лондон настаивает, что изменения означают единство Соединенного Королевства.

Критиковали позицию британских властей и республиканцы – партии, выступающие в Северной Ирландии за воссоединение с Ирландией. Это, в частности, "Шинн Фейн", который на последних выборах получил большинство голосов.

Демократическая юнионистская партия считает, что британское правительство не нарушает международное право попыткой внести односторонние изменения в Североирландский протокол.

Напомним, функционирование границы на острове Ирландия изначально было одним из самых чувствительных вопросов в переговорах о Brexit. Решение сместить таможенный контроль в порты, чтобы оставить "прозрачной" границу между Ирландией-членом ЕС и Северной Ирландией - частью Британии, вызвало логистические проблемы и оставило недовольными юнионистов, которые видят в этом посягательство на принадлежность региона к составу Соединенного Королевства.

С другой стороны, "прозрачная граница" на острове является частью соглашения 1998 года, которое положило конец длительному конфликту в регионе, и это важно для ирландских националистов.

Ситуация снова обострилась с завершением выборов в Северной Ирландии - Демократическая юнионистская партия отказалась формировать правительство с победителями Шинн Фейн, если они не согласятся потребовать существенных изменений в соглашении о Brexit.