Министр обороны: в Польше будут сформированы две новые общевойсковые дивизии

В Польше будут сформированы две новые общевойсковые дивизии. Они будут дислоцированы вдоль реки Висла, в центральном регионе страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащака.

По его словам, это делается для того, чтобы армия Польши насчитывала шесть тактических формирований, которые бы имели соответствующее боевое обеспечение.

"Польше нужна большая, хорошо оснащенная и современная армия, способная самостоятельно защищать границы" , - сказал Блащак.

Напомним, Россия пригрозила ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.