Над Харьковской областью украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52

Над Харьковской областью украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52, он упал на временно оккупированную территорию, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила 93-я ОМБр Холодный Яр.

"Сегодня (13 июня - ред.) после обеда на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков".

Вертолет россиян упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

Информацию о сбитом вражеском вертолете УП также подтвердили поинформированные источники.

По состоянию на утро 13 июня украинские защитники сообщили, что уничтожили 178 российских вертолетов и 213 самолетов.