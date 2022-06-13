Berlingske: Зеленский проведет пресс-конференцию для СМИ Дании

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник проведет пресс-конференцию для средств массовой информации Дании, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Berlingske.

Это мероприятие станет первой пресс-конференцией Зеленского в Дании – ранее он уже через видеосвязь выступал в парламенте страны и на главной площади Копенгагена.

Отмечается, что пресс-конференцию организовали медиагруппа Berlingske Media и посольство Украины в Дании.

Мероприятие пройдет на английском языке с синхронным переводом на украинский и начнется в 11:30 по местному времени (12:30 по Киеву).

Данию называют одной из стран, выступающей против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подтвердила, что в Евросоюзе нет консенсуса по поводу предоставления статуса кандидата Украине, но надеется на положительное решение.

Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите лидеров Евросоюза 23-24 июня.