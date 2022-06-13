Зеленский призвал Шольца отказаться от балансировки между Украиной и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки канцлера Германии Олафа Шольца "сохранить равновесие" в отношениях между Киевом и Москвой, сообщает Европейская правда.

Об этом глава государства заявил в интервью ZDF.

"Он (Шольц) и его правительство должно принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией" , – считает Зеленский.

По мнению главы государства, подход Берлина, при котором нужно продолжать отношения с Киевом и Москвой так, чтобы это как можно меньше повредило Берлину, ошибочен.

Также Зеленский напомнил Германии невыполнение обещаний по поставкам оружия в Украину.

"Германия несколько позже наших соседей начала поставки оружия (в Украину). Это факт" , - подчеркнул глава государства.

Комментируя возможный приезд Шольца в Украину, Зеленский заявил, что он не должен ограничиваться фотографиями.

По мнению президента, глава правительства ФРГ должен объявить во время визита об увеличении поддержки Украины и кандидатского статуса в ЕС. Также Зеленский надеется на ужесточение санкций против России.