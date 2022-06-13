ОВА: за сутки россияне убили еще 3 гражданских в Донецкой области

В понедельник в результате боевых действий со стороны РФ в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, 5 получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"За 13 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 1 в Авдеевке, 1 в Новоселовке Первой и 1 в Кураховке. Еще 5 человек получили ранения.

Кроме того, в Донецкой области умерли 2 гражданских, получивших ранения в Луганской области".

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.