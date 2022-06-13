Bloomberg: Германия выделит до 10 млрд евро бывшей дочерней компании "Газпрома"

Немецкое правительство готовится выделить миллиарды евро для спасения бывшего дочернего предприятия российской компании "Газпром", которые на сегодня находится под контролем энергетического регулятора, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Gazprom Germania GmbH может получить кредит в размере от 5 до 10 млрд евро. Переговоры все еще продолжаются, и планы могут измениться.

Предполагается, что эти деньги помогут стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить надежность поставок. После того, как в Gazprom Germania была введена временная администрация, российская сторона ограничила поставки и бывшей "дочке" пришлось покупать газ на спотовом рынке по более высоким ценам.

Отметим, Gazprom Germania владеет несколькими хранилищами газа в Германии и компанией Wingas GmbH, которая снабжает крупных промышленных потребителей. Кроме того, у компании есть розничный бизнес, который обеспечил пятую часть коммерческого газа Великобритании в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти".

Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.