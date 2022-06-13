ОВА: в Сумской области россияне с беспилотника убили человека, еще двое ранены

Россияне продолжают обстрелы Сумской области. Сегодня, 13 июня, российский беспилотник сбросил взрывчатку, от которой два человека травмированы, а один погиб, сообщает Новое время.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, сегодня после 12:00 россияне открыли минометный огонь — 14 взрывов в Эсманской общине.

"Почти в 14:00 на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел). В результате взрыва два человека ранены, один погиб" , — написал Живицкий.

Он добавил, что около 17:00 общину еще и обстреляли из минометов — 30 прилетов.