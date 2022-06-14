Германия передаст Украине систему противоракетной обороны, - Шольц
Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине и поставить ВСУ дополнительные единицы оружия, среди которых – современные системы ПВО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Словакии, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"Мы существенно расширим нашу поддержку украинской армии. Мы поставим Украине в частности современный комплекс противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", - заявил Шольц.
Ранее стало известно, что Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, в преддверии саммита G7, запланированного на 26-28 июня.