США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят

Вашингтон анонсировал ежемесячные транши Киеву в размере 1,5 млрд долларов. Средства планируют направить на поддержку работы украинского правительства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы уже выделили на эти цели миллиард долларов через различные механизмы и намерены направлять еще по 1,5 млрд долларов ежемесячно в течение четырех-пяти месяцев" , - заявил Хоган.

Ранее сообщалось, что 15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины. На заседание соберутся представители оборонных ведомств более 40 стран.