США будут усиливать Украину для ее превосходства над Россией, - Белый дом

Россия не демонстрирует никакого желания завершать развязанную против Украины войну, поэтому США продолжат усиливать позиции Украины, чтобы она в итоге получила преимущество над противником. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Это путинская неспровоцированная агрессия против суверенитета другого государства. Украина должна защищаться, и она делает это невероятно впечатляющим образом" , – отметила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что все войны рано, или поздно оканчиваются мирными переговорами. Потому Вашингтон пытается обеспечить для Украины как можно более сильные позиции, чтобы быть готовыми к переговорам, когда придет время.