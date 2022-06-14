США и страны G7 вместе работают над новыми санкциями против РФ, - Белый дом

Вашингтон совместно с правительствами стран "Большой семерки" прорабатывают новый пакет санкций против РФ. Об этом заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7" , - заявил Хоган.

Ранее сообщалось, что Вашингтон анонсировал ежемесячные транши Киеву в размере 1,5 млрд долларов. Средства планируют направить на поддержку работы украинского правительства.