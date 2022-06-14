Грозы, ветер и даже град: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 14 июня, почти в половине регионов ожидаются дожди, местами грозы и даже град. При этом днем столбики термометров покажут +30 градусов, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня днем восточные регионы, а также частично северные, южные и центральные области накроют дожди. Местами ожидают грозы и град.

Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 7-12 м/с. При этом на западе страны прогнозируется небольшой спад температур.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +14 +16, днем +24 +28 градусов;

на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +20 + 24;

в восточных областях ночью +15 +19, днем +29 +31 градус;

на юге страны ночью +16 +19 градусов, а днем +27 +30;

в центральных областях ночью +15 +17, днем +25 +28 градусов

Погода в Киеве

Сегодня в столице и области днем местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +15 +18, а днем +23 +27 градусов.

Напомним ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода в течение июня.