Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата в ЕС

Издание Politico утверждает, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Они заявили, что все прекрасно понимают, на какие жертвы пошли украинцы ради вступления в ЕС, и четко осознают необходимость послать сильный сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния.

"Еврокомиссия не забывает, что Украина - единственная страна в Европе, где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами" , - сказал один высокопоставленный чиновник.

Признание Украины в качестве страны-кандидата в конечном итоге требует единогласного одобрения 27 глав государств и правительств в Совете ЕС, которые могут рассмотреть этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе. Однако, что как минимум три страны все еще выступают против предоставления Украине статуса кандидата.

В то же время чиновники заявляют, что Еврокомиссия в целом поддерживают Молдову, где сейчас действует твердое проевропейское правительство, но менее уверена в Грузии, которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката.

Напомним, ранее стало известно, что Дания и Нидерланды по состоянию на сегодня не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

В то же время премьер Нидерландов Марк Рютте, отметил, что в ближайшее время Украина имеет небольшие шансы стать кандидатом на вступление в ЕС.