Гайдай: российские войска уничтожают предприятие "Азот" в Северодонецке

Российские войска в Северодонецке артиллерийским огнем уничтожают многоэтажки и "Азот". За сутки в области уничтожены 33 дома, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушен мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград.﻿

Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Многие поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту. Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось" , - говорится в сообщении.

Как сообщил Гайдай, российские войска пытаются окружить подразделения украинских войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк и Боровское.