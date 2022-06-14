ОВА: Оккупанты из Ураганов обстреляли Днепропетровскую область

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в ночь на 14 июня российские оккупанты вели огонь по территории Днепропетровской области, сообщает Новое время.

По его словам, под обстрелы попали Криворожский и Синельниковский районы.

Агрессоры ударили по Апостоловской и Покровской громадах из РСЗО Ураган. Предварительно, местные жители не пострадали.

В Покровской громаде повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники — обследуют территорию.