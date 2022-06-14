Генштаб: РФ потеряла в Украине около 32,5 тыс. военных

В ходе российского вторжения в Украину погибли около 32 500 военных армии РФ.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие потери противника во время войны с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

личного состава - около 32 500 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1434 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед,

артиллерийских систем – 721 (+3) ед,

РСЗО - 229 (+3) ед,

средств ПВО – 97 (+0) ед,

самолетов – 213 (+0) ед,

вертолетов – 179 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,

специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.