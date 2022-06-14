Генштаб: РФ потеряла в Украине около 32,5 тыс. военных

Генштаб: РФ потеряла в Украине около 32,5 тыс. военных
Фото: Facebook

В ходе российского вторжения в Украину погибли около 32 500 военных армии РФ.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие потери противника во время войны с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1434 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
  • РСЗО - 229 (+3) ед,
  • средств ПВО – 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,
  • специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics