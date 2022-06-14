Генштаб: РФ потеряла в Украине около 32,5 тыс. военных
В ходе российского вторжения в Украину погибли около 32 500 военных армии РФ.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие потери противника во время войны с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1434 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
- РСЗО - 229 (+3) ед,
- средств ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,
- специальной техники – 54 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.