ЕС рискует создать "ложные ожидания" у Украины – премьер Португалии

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что Европейский союз должен сосредоточиться на оказании немедленной помощи Украине, а не на "юридических дебатах" о том, следует ли предоставлять стране статус кандидата на членство, сообщает Украинская правда.

Кошта отметил, что статус кандидата не решит насущных проблем Украины и может породить "ложные ожидания". Он опасается, что ЕС только продемонстрирует свои разногласия по этому вопросу, сделав подарок российскому президенту Владимиру Путину.

Кошта поддержал "европейскую перспективу" Украины и прямо не возражал против статуса кандидата, заявив, что ждет оценки Европейской комиссии на этой неделе.

Но он сказал, что "необходимо отреагировать на чрезвычайную ситуацию, в которой сейчас живут Украина и украинский народ". По его словам, даже если Украине будет предоставлен статус кандидата, "настоящие проблемы еще предстоит решить".

"Я сосредоточен на том, чтобы получить на следующем Европейском совете четкое обязательство о срочной поддержке и создать долгосрочную платформу для поддержки восстановления Украины. Это мой приоритет. Самое главное — это не юридические дебаты об Украине, а практические поставки" , - сказал он.

"Для этой четкой и немедленной поддержки нам не нужно начинать в данный момент переговоры или процедуру, которая займет много лет, —Макрон говорит о десятилетиях, я не говорю о десятилетиях, — но, безусловно, о длительном времени. Велик риск создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием. Меньше юридических дебатов, больше практических решений" , - добавил он.

Кошта сказал, что идея, выдвинутая Макроном в прошлом месяце относительно европейского политического сообщества для стран, не желающих членства или не отвечающих полным критериям вступления, "может стать хорошей идеей для решения многих проблем".