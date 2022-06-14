Британская разведка: У РФ могут возникнуть проблемы с запасами оружия

По оценке британской разведки, несмотря на увеличение Россией финансирования военных расходов, страна будет иметь проблемы с пополнением запасов техники из-за влияния санкций Запада и недостатка опыта в некоторых сферах, сообщает Украинская правда.

﻿ 10 июня первый заместитель руководителя Военно-промышленной комиссии РФ спрогнозировал, что государственные расходы на армию возрастут на 600-700 млрд рублей, что может означать увеличение финансирования на около 20%.

"Госфинансирование позволит оборонпрому страны медленно мобилизоваться для того, чтобы удовлетворять потребности, возникающие из-за войны против Украины. Однако с удовлетворением многих этих потребностей могут быть проблемы, частично - из-за эффекта санкций и недостатка опыта. С производством в РФ высококачественной оптики и передовой электроники скорее всего есть трудности, и это может подорвать усилия для замены оборудования, потерянного в Украине" , - отмечают в обзоре британской разведки.

Относительно боевых действий отмечается, что оперативные усилия РФ и дальше сосредоточены вокруг Северодонецка. Также впервые за несколько недель, возможно, произошло небольшое продвижение в районе Харькова.

В предыдущем обзоре сообщалось, что в ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны.