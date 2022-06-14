ОВА: оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть жертвы
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы Харькова и Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. В результате обстрелов погиб человек, пятеро ранены, среди которых трое - дети.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары. В результате обстрелов ранены дети 11 и 17 лет, а также ребенок 3 месяцев, его мать погибла.
Также в Харьковском районе из-за попадания четырех российских ракет произошел пожар в складских помещениях, горели грузовые автомобили. Площадь возгорания составила 2000 кв. м, добавил Синегубов.
"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг по-прежнему сконцентрирован на обороне. На Изюмщине враг пытается установить контроль над Богородичным и готовит наступление на Славянск", - говорится в сообщении.