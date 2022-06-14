Эксперты: Из России могут сбежать более 15 тысяч миллионеров

Аналитики из агентства Henley&Partners прогнозируют, что в этом году Россию могут покинуть более 15 тысяч граждан с состоянием, превышающим 1 млн долларов, сообщает Деловая столица.

Исследование агентства посвящено глобальной экономической миграции.

"Россия теряет миллионеров. Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Это раннее предупреждение о проблемах, с которыми сталкивается страна. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства" , — прокомментировал аналитик Эндрю Амойлс.

Эксперты также отмечают, что США и Великобритания стали гораздо менее удобными для эмиграции россиян: теперь к их состоянию могут возникнуть юридические и этические вопросы.

По прогнозам аналитиков, самой притягательной страной для эмиграции обеспеченных людей будут Объединенные Арабские Эмираты. Среди других возможных направлений — Австралия, Сингапур, Израиль, а также Мальта, Монако и Маврикий.

Украину, по оценке авторов исследования, до конца года могут покинуть примерно 2800 миллионеров – это 42% всех граждан с миллионным состоянием.