Украина договорилась с Нидерландами об обмене наличной гривны

Национальный банк Украины подписал соглашение с центральным банком Нидерландов об обмене наличной гривны на евро для украинцев.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в Facebook.

"Уже к концу июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро. Лимит в рамках сделки – до 10 000 грн на одного человека" , - говорится в сообщении.

Шевченко добавил, что поддержку по обмену обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране.

Ранее договоренности по обмену наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции.