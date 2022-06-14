Македонский премьер отказался ехать в Киев

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский не поедет в Киев с албанским и черногорским коллегами, объясняя это напряженным графиком, сообщает Деловая столица.

"Приглашение… касается очень загруженного периода в графике премьер-министра, и из-за невозможности изменить его мы, к сожалению, не могли дать положительный ответ" , – пишет прессцентр политика.

"Наша поддержка Украины и храброго украинского народа однозначна. Мы благодарны за приглашение к визиту и надеемся скоро реализовать его" , – добавили там.

Напомним, 13 июня Премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Димитар Ковачевский поддержали предложение премьер-министра Черногории Дритана Абазовича посетить украинскую столицу.