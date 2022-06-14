Без документов, но с ограничением. Как снять наличные с карты без банкомата

Без документов, но с ограничением. Как снять наличные с карты без банкомата
Фото: Facebook

Кроме банкоматов, наличные с карты в Украине можно снять на кассах в магазинах, АЗС и аптеках. Максимальная сумма - 6 тысяч гривен.﻿ Об этом, со ссылкой на разъяснение НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Снятие наличной гривны со счетов

Во время военного положения со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере до 100 тыс. грн в день. Банкоматы выдают деньги, инкассаторы по возможности подкрепляют их наличными.

Альтернативные методы снятия наличной гривны

Кроме снятия наличных с банкоматов, в случае острой потребности в наличных можно получить гривну в предприятиях торговли.

Чтобы получить наличные в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (нужно уточнять возможную сумму выдачи на кассе торговца).

Перечень заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может меняться).

Супермаркеты и магазины

  • АТБ-Маркет (6 000 грн)
  • Сільпо (6 000 грн)
  • Фора (6 000 грн)
  • FOZZY (6 000 грн)
  • VARUS (6 000 грн)
  • NOVUS (до 500 грн)
  • ROSHEN (до 500 грн)
  • ЛотОК (6 000 грн)
  • Thrash! (6 000 грн)
  • Точка (6 000 грн)
  • Сім23 (до 2 000 грн)
  • EVA (до 2 000 грн

Сети АЗС

  • ОККО (6 000 грн)
  • Укрнафта (до 5 000 грн)
  • БРСМ-Нафта (до 500 грн)
  • WOG (6 000 грн)

Аптеки

  • Белая ромашка (6 000 грн)
  • Аптека Доброго Дня
  • Аптека АНЦ (6 000 грн)
  • Аптека Копейка
  • Аптека 9·1·1 (6 000 грн)
  • Аптека оптовых цен
  • Медсервис (6 000 грн)

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