Без документов, но с ограничением. Как снять наличные с карты без банкомата
Кроме банкоматов, наличные с карты в Украине можно снять на кассах в магазинах, АЗС и аптеках. Максимальная сумма - 6 тысяч гривен. Об этом, со ссылкой на разъяснение НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Снятие наличной гривны со счетов
Во время военного положения со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере до 100 тыс. грн в день. Банкоматы выдают деньги, инкассаторы по возможности подкрепляют их наличными.
Альтернативные методы снятия наличной гривны
Кроме снятия наличных с банкоматов, в случае острой потребности в наличных можно получить гривну в предприятиях торговли.
Чтобы получить наличные в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (нужно уточнять возможную сумму выдачи на кассе торговца).
Перечень заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может меняться).
Супермаркеты и магазины
- АТБ-Маркет (6 000 грн)
- Сільпо (6 000 грн)
- Фора (6 000 грн)
- FOZZY (6 000 грн)
- VARUS (6 000 грн)
- NOVUS (до 500 грн)
- ROSHEN (до 500 грн)
- ЛотОК (6 000 грн)
- Thrash! (6 000 грн)
- Точка (6 000 грн)
- Сім23 (до 2 000 грн)
- EVA (до 2 000 грн
Сети АЗС
- ОККО (6 000 грн)
- Укрнафта (до 5 000 грн)
- БРСМ-Нафта (до 500 грн)
- WOG (6 000 грн)
Аптеки
- Белая ромашка (6 000 грн)
- Аптека Доброго Дня
- Аптека АНЦ (6 000 грн)
- Аптека Копейка
- Аптека 9·1·1 (6 000 грн)
- Аптека оптовых цен
- Медсервис (6 000 грн)