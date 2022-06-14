Цена горючего в США достигла исторического максимума

Американская автомобильная ассоциация сообщает, что горючее в США сейчас самое дорогое за всю историю Америки. Цена составила $5 за галлон (46 грн за литр), сообщает 24 Канал.

За последние 12 месяцев стоимость горючего в Соединенных Штатах выросла на 62% и достигла рекордной отметки в $5 за галлон.

Это рекордный уровень, достигнутый после нескольких месяцев стремительного роста цен на топливо. Год назад средняя цена на галлон бензина в США составила $3,07.

Повышение цен на топливо следует за неуклонным ростом цен на нефть, резко упавших в первые периоды паники вокруг COVID-19 из-за падения спроса, но вновь возросших по мере возобновления мировой экономической активности. В настоящее время баррель сырой нефти продается в Лондоне и Нью-Йорке по цене свыше $120.

Согласно правительственным данным, общие цены на энергоносители в США в мае выросли почти на 35% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Это способствовало общему росту потребительских цен в США, которые в мае подскочили на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что явилось рекордным ростом за последние 40 лет.

На публику Джозеф Байден критикует американскую нефтяную промышленность и предостерегает, что энергетическим компаниям не стоит “злоупотреблять проблемами, созданными войной в Украине, для получения чрезмерной прибыли и повышения цен”.