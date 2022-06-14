США выделят $7,6 млрд на преодоление продовольственного кризиса

Соединенные Штаты вместе с союзниками будут активно противостоять глобальному продовольственному кризису, обострившемуся после начала российской агрессии против Украины, сообщает Новое время.

"Неспровоцированная война Кремля в Украине ускоряет глобальный кризис продовольственной безопасности. Соединенные Штаты принимают меры и пообещали оказать гуманитарную продовольственную помощь в размере $2,6 млрд, чтобы помочь преодолеть голод, а в течение следующих пяти лет — еще $5 млрд" , — сказано в заявлении Госдепа.﻿

В Госдепе добавили, что, если в 2021 году нехватку продовольствия испытывали 193 млн человек, то к концу 2022 года их количество вырастет еще на 40 млн.