"Власти" Херсонщины грозятся увольнять чиновников, которые не пропагандируют "русский мир"

Пособник российских захватчиков в Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационные власти будут увольнять чиновников, если они будут саботировать работу на оккупантов и не будут доносить до населения позицию о "будущем региона в составе России", сообщает Украинская правда.

"Все те, кто саботирует работу на местах, все те, кто не дает в селах конкретной, четкой позиции относительно нашего будущего развития в составе Российской Федерации, будут в ближайшее время отстранены. Многие будут просто наказаны" , – подчеркнул Стремоусов .

Тем временем в Офисе президента заявляют, что украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от Херсона и наносят массированные артиллерийские удары по скоплениям противника.