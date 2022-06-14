ГБР: командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" объявили о подозрении

Украинские правоохранители объявили о подозрении в государственной измене командиру фрегата Адмирал Макаров Черноморского флота РФ Григорию Брееву. Об этом, со ссылкой на ГБР, сообщает Новое время.

Во время оккупации РФ Крыма в 2014 году капитан второго ранга отказался выполнить приказ украинского командования о передислокации и перешел на сторону врага.

Кроме того, с началом полномасштабного вторжения российских войск уроженец Винницкой области отдавал приказы о запусках крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 15 лет лишения свободы.