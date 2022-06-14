Андрющенко: Оккупанты планируют открыть разрушенный драмтеатр в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты анонсировали открытие городского драмтеатра, под завалами которого погибли сотни мирных жителей, сообщает Новое время.

Согласно объявлению оккупантов, театр хотят открыть 10 сентября "двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой".

"Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная россия начнет снова что-то взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение" , — резюмировал Андрющенко.

Российские войска 16 марта разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, где в укрытии находились более 1300 человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что в театре погибли около 300 человек.

Агентство Associated Press по итогам расследования сообщило, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.