Суд запретил партию Мураева "Наши"

Движение "Честно" сообщает, что Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию "Наши", которую Министерство юстиции считает пророссийской, сообщает Деловая столица.

Лидер партии "Наши" — экс-нардеп Евгений Мураев.

Имущество партии и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение еще может быть обжаловано в Верховном суде.

Это уже четвертая запрещенная партия, считающаяся пророссийской. Сегодня суд будет рассматривать дела относительно еще 4 политсил, в том числе партий Владимира Сальдо и Натальи Витренко.

Напомним, МИД Британии заявляло, что Кремль после вторжения в Украину планирует установить в Киеве марионеточное пророссийское правительство. Роль лидера оккупационных властей Москва якобы отводила Евгению Мураеву. Сам Мураев назвал "чепухой" эту информацию.