Кабмин расширил перечень услуг критического импорта

Правительство расширило перечень услуг критического импорта, включив в него ряд товаров и услуг, сообщает Корреспондент.

Так, в список добавлены услуги посредников по оптовой торговле, юридические услуги, аудит и налоговый консалтинг, услуги в сфере прав интеллектуальной собственности, инжиниринговые, архитектурные и инженерные услуги, услуги по формированию документов и отчетности и консультационные услуги, услуги по сертификации продукции.

Также в него включены такие услуги как ремонт салонов автомобилей, локомотивов и вагонов, подписки на интернет-платформы и другие доступы к программам, а также другие информационные услуги, услуги по разработке лекарственных средств.

Помимо того в перечне почтовые услуги, а также ряд услуг в сфере IT и логистики.

Кроме того, расширен перечень товаров критического импорта. В частности, в него внесены пчелы, шмели, молочная сыроватка, сливочное масло, свежие помидоры, макаронные изделия, ряд безглютеновых продуктов.

Обновленный список пополнился огнеупорной глиной, мрамором, известковым флюсом, дезодорантами, портландцементом, пластилином, окнами, балконными дверями, металлоломом и трамвайными вагонами.

По оценкам Нацбанка, введенный с начала войны перечень критического импорта сегодня покрывает около 90% всего довоенного импорта товаров и около 40% импорта услуг.