В Украине упростили выезд детей за границу на отдых

В Украине упростили правила выезда за границу для детей на оздоровление и отдых. Правила будут действительны во время военного положения в стране.﻿ Об этом, со ссылкой на Госпогранслужбу, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Во время военного положения группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при наличии согласия Нацсоцслужбы. При этом больше не нужно осуществлять нотариальное удостоверение пакета документов" , - говорится в сообщении.

При этом пограничный контроль осуществляется с предъявлением: