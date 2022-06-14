Турция начала прокладку газопровода к месторождению в Черном море

В Турции спустили в море первую трубу газопровода от месторождения Сакария в Черном море, где два года назад были найдены значительные залежи природного газа, сообщает Новое время.

В церемонии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Первые 10 млн кубометров газа поступят в систему в 2023 году. Газовое месторождение Сакария достигнет пика добычи в 2026 году. Мы увеличим суточную мощность добычи газа до 40 млн кубометров с 40 скважинами, которые будут пробурены на месторождении" , — заявил Эрдоган.

Также в Турции начало работу новое четвертое в стране буровое судно Абдулхамид Хан, которое начнет прокладку труб нового газопровода на мелководье. В ближайшее время будет начато строительство береговой части трубопровода.

В августе 2020 года Эрдоган сообщил, что буровое судно Fatih обнаружило 320 млрд кубометров природного газа на газовом месторождении Сакария в скважине Дунай-1. В октябре 2020 года в скважине Дунай-1 было обнаружено еще 85 млрд кубометров газа. После обнаружения еще 135 млрд кубометров в скважине Амасра-1, найденные Турцией запасы природного газа в Черном море достигли 540 млрд кубометров.

Ожидается, что начало добычи собственного природного газа в Черном море позволит Турции уменьшить, а со временем избавиться от зависимости от импорта природного газа из России.

В настоящий момент Турция получает российский газ по двум ниткам газопровода Турецкий поток, он был запущен в 2020 году с мощностью до 15,75 млрд кубометров газа в год.