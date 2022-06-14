МВД: Украинские права получили статус европейских

В МВД Украины сообщают, что отныне украинское удостоверение водителя адаптировано к документам Европейского Союза. Обменять свои старые права можно в сервисных центрах МВД, сообщает Сегодня.

Адаптация к европейским стандартам выражается в следующих изменениях:

вместо пиктограмм, например, очков, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении;

в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Как обменять свое удостоверение?

Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь: