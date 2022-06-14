МВД: Украинские права получили статус европейских

МВД: Украинские права получили статус европейских
Фото: МВС

В МВД Украины сообщают, что отныне украинское удостоверение водителя адаптировано к документам Европейского Союза. Обменять свои старые права можно в сервисных центрах МВД, сообщает Сегодня.

Адаптация к европейским стандартам выражается в следующих изменениях:

  • вместо пиктограмм, например, очков, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении;
  • в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Как обменять свое удостоверение?

Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь:

  • паспорт;
  • копию ИНН;
  • водительское удостоверение.

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