МВД: Украинские права получили статус европейских
В МВД Украины сообщают, что отныне украинское удостоверение водителя адаптировано к документам Европейского Союза. Обменять свои старые права можно в сервисных центрах МВД, сообщает Сегодня.
Адаптация к европейским стандартам выражается в следующих изменениях:
- вместо пиктограмм, например, очков, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении;
- в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Как обменять свое удостоверение?
Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь:
- паспорт;
- копию ИНН;
- водительское удостоверение.