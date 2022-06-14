В Китае разрешили "невоенное" использование армии

Лидер Китая Си Цзиньпин подписал документ, разрешающий "невоенное" использование китайской армии. Эти действия вызывают опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом "специальной операции", не классифицируемой как война. Об этом, со ссылкой на Radio Free Asia, сообщает Корреспондент.

Директива, подписанная Си, вступает в силу 15 июня.

"Она в основном систематически регулирует основные принципы, организацию и командование, виды операций, оперативную поддержку и политическую работу, а также их выполнение войсками. Она закладывает правовую основу для проведения военных операций без войны" , - говорится в сообщении.

Среди целей документа - поддержание национального суверенитета, региональной стабильности и регулирование организации и проведения мирных военных операций.