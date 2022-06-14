В Тернопольской области взрывы, во Львовской и Одесской - работает ПВО

Жители Львовской, Тернопольской и Одесской областей почти одновременно услышали взрывы в своих регионах. Местные власти призывают оставаться в укрытиях, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Львовская область

Как сообщают местные власти, сейчас работают системы ПВО.

"Жители Львовщины, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается" , - пишет глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Мэр Львова в свою очередь информирует, что звуки взрывов слышны во Львовской области, однако в самом городе тихо.

"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!" , - пишет Садовый .

Тернопольская область

Тем временем мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил информацию о взрывах.

"Сообщают о взрывах на Тернопольщине. Позаботьтесь о безопасности" , - сообщает Надал.

Впоследствии к жителям обратился и глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Не паникуем, не комментируем. Официальная информация только на моих каналах и военной администрации. Обо всем сообщим позже, будьте в укрытиях" , - сообщает Труш.

Одесская область

Между тем о работе ПВО также сообщил и мэр Одессы Геннадий Труханов.