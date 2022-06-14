В Тернопольской области взрывы, во Львовской, Одесской и Хмельницкой - работает ПВО

Жители Львовской, Хмельницкой, Тернопольской и Одесской областей почти одновременно услышали взрывы в своих регионах. Местные власти призывают оставаться в укрытиях, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Львовская область

Как сообщают местные власти, сейчас работают системы ПВО.

"Над Золочевом силы ПВО сбили ракету. В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется" , - пишет глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Мэр Львова в свою очередь информирует, что звуки взрывов слышны во Львовской области, однако в самом городе тихо.

"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!" , - пишет Садовый .

Тернопольская область

Тем временем мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил информацию о взрывах.

"Сообщают о взрывах на Тернопольщине. Позаботьтесь о безопасности" , - сообщает Надал.

Впоследствии к жителям обратился и глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"По предварительной информации, как только силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольщиной. Предварительно жертв и разрушений нет. Информация уточняется" , - сообщает Труш.

Одесская область

Между тем о работе ПВО также сообщил и мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Звуки, которые вы слышите, это работает ПВО! Оставайтесь в укрытии!" ,- пишет он.

Хмельницкая область

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий также сообщил обстоятельства ракетной атаки оккупантов на регион:

"По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется."