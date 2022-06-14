В Тернопольской области взрывы, во Львовской, Одесской и Хмельницкой - работает ПВО
Жители Львовской, Хмельницкой, Тернопольской и Одесской областей почти одновременно услышали взрывы в своих регионах. Местные власти призывают оставаться в укрытиях, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Львовская область
Как сообщают местные власти, сейчас работают системы ПВО.
"Над Золочевом силы ПВО сбили ракету. В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - пишет глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Мэр Львова в свою очередь информирует, что звуки взрывов слышны во Львовской области, однако в самом городе тихо.
"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!", - пишет Садовый.
Тернопольская область
Тем временем мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил информацию о взрывах.
"Сообщают о взрывах на Тернопольщине. Позаботьтесь о безопасности", - сообщает Надал.
Впоследствии к жителям обратился и глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
"По предварительной информации, как только силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольщиной. Предварительно жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - сообщает Труш.
Одесская область
Между тем о работе ПВО также сообщил и мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Звуки, которые вы слышите, это работает ПВО! Оставайтесь в укрытии!",- пишет он.
Хмельницкая область
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий также сообщил обстоятельства ракетной атаки оккупантов на регион:
"По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется."