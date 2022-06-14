Минобороны ФРГ: Немецкие гаубицы скоро отправятся в Украину

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 скоро будут отправлены в Украину, сообщает Новое время.

По ее словам, украинские военные скоро завершат обучение работе с этим оружием.

Когда именно гаубицы будут доставлены на место и по какому маршруту, не разглашается.

Германия готова предоставить Украине семь самоходных гаубиц из запасов бундесвера.

Кроме того, правительство ФРГ совместно с США занимается подготовкой поставки реактивных систем залпового огня, в которых остро нуждается украинская армия.