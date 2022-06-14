Укрпочта и "Новая почта" возобновляют доставку с AliExpress

Укрпочта и "Новая почта" с 15 июня возобновляют доставку посылок с китайского маркетплейса AliExpress. В "Новой почте" доставка возможна в любое рабочее отделение. В Укрпочте заказать товары пока выйдет только в 14 областей страны, сообщает Деловая столица.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что получить заказы смогут жители 14 областей страны: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой.

Остальные регионы будут добавляться постепенно.

Как уточнил глава компании, доставка товаров в Украину будет осуществляться через одну из европейских стран.

Также, по его словам, сейчас сложно спрогнозировать, как быстро будут приходить заказы.

"Сейчас об этом сложно сразу сказать, так как международная логистика во время войны бывает неожиданной" , — прокомментировал Смелянский.

Он пообещал, что почтовый оператор сделает все возможное, чтобы вернуть довоенные сроки доставки.

"Новая почта" также с завтрашнего дня возобновляет доставку с AliExpress.

Заказать товары можно в одно из работающих отделений частного почтового оператора либо в почтомат.

Компания опубликовала подробную инструкцию, как сделать заказ: