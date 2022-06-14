Львовская ОВА: в результате падения обломков ракеты травмированы четыре человека

Во Львовской области в результате падения обломков ракеты травмированы четыре человека, среди них — ребенок. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод. Сейчас известно, что пострадали четыре человека. Среди них один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и среднее тяжести" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что запускали ракету с юго-восточного направления.