Fitch: Мировая экономика замедляется

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,5%, сообщает Новое время.

Fitch Ratings также ожидает усиление глобальной инфляции, говорится в отчете компании.

Согласно новому прогнозу, ВВП Китая вырастет на 3,7% (вместо 4,8%), ВВП США — на 2,9% (ранее 3,5%), еврозоны — на 2,6% (ранее 3%).

Также Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,7% с предполагавшихся три месяца назад 2,8%.

В обновленном отчете Global Economic Outlook (GEO) говорится, что глобальное инфляционное давление продолжает усиливаться со все более неблагоприятными последствиями для перспектив экономического роста.

Недавние локдауны в Китае усиливают давление на глобальные производственные цепочки поставок. Перебои с поставками энергоносителей и продовольствия из-за войны между Россией и Украиной оказывают более значительное влияние на европейскую инфляцию, чем ожидалось.